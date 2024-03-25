Врачи напомнили о напряжённой ситуации по туберкулёзу в Бурятии

В Улан-Удэ врачи городской поликлиники №6 рассказали, что вчера, 24 марта, прошёл Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Акция проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения с целью привлечения внимания общественности к этой проблеме



По словам специалистов, туберкулёз – это опасное инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулёза, трудно поддающееся лечению и приводящее к длительной нетрудоспособности, а при отсутствии лечения и нарушении схемы лечения - к инвалидизации и даже смерти больного.



В настоящее время эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в республике продолжает оставаться напряженной, в том числе в связи с поздним выявлением этого опасного заболевания.



Напоминаем, что одной из основных мер профилактики туберкулёза является раннее выявление заболевания, когда больной человек ещё не выделяет бактерии в окружающую среду и менее опасен для окружающих.



В целях раннего выявления туберкулёза детям ежегодно проводят туберкулинодиагностику, независимо от результатов предыдущего обследования. Дети старше 15 лет и взрослое население обязано проходить флюорообследование ежегодно.



Хотим напомнить больным, что важно не прерывать лечение, несмотря на то что оно может быть достаточно длительным. При некачественном лечении микобактерия туберкулёза может приобрести лекарственную устойчивость с дальнейшим развитием осложнённой формы заболевания. Вы можете послужить причиной заражения и заболевания близких и родных.



Туберкулёз является серьёзной медико-социальной проблемой, решить которую можно только совместными усилиями органов исполнительной власти, местного самоуправления, медицинских работников, общественности, так и каждого гражданина, который обязан заботиться о своём здоровье.



Врачи городской поликлиники №6 рекомендуют горожанам пройти обязательное ежегодное флюорографическое обследование и выражают надежду на понимание и искреннюю признательность за личное содействие в борьбе с таким тяжёлым заболеванием, каким является туберкулёз.



- Если вы состоите на диспансерном учёте в республиканском противотуберкулёзном диспансере то, ыам необходимо проходить флюорографическое обследование с периодичностью 2 раза в год, - пояснили медики и пожелали всем беречь своё здоровье.



