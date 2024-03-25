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В районе Бурятии отремонтируют мост через реку Сагаан-Гол

В районе Бурятии отремонтируют мост через реку Сагаан-Гол
Общество,  Фото:администрация Еравнинского района
Он находится на подъезде к посёлку Целинный

В этом году в Еравнинском районе Бурятии начнётся ремонт моста через реку Сагаан-Гол на подъезде к посёлку Целинный. В настоящее время контракт с подрядчиком заключён. Ведутся подготовительные работы. Завершить ремонт моста планируется в конце 2025 года.

К работам на объекте планируется приступить с началом дорожно-строительного сезона. Длина нового моста составит 37,7 метра, габаритная ширина 6 метров.

- Автомобильная дорога к посёлку Целинный имеет грунтовое покрытие. Для пропуска водотоков реки Сагаан-Гол на автомобильной дороге находится старый деревянный мост. Мост в настоящее время имеет ряд дефектов, в силу продолжительной эксплуатации. Элементы моста не отвечают современным требованиям. Периодически мост ремонтировали. Поскольку данный подъезд является единственной дорогой, обеспечивающей въезд и выезд из посёлка Целинный, важность капитального ремонта мостового перехода находилась в приоритете для нашего района, - поделился Чингис Цыренжапов, глава Еравнинского района.

Как отметили в министерстве транспорта РБ, в прошлом году подъезд к отдалённому посёлку Целинному, протяжённостью 15 км, также был отремонтирован.

- Этому событию радуются не только жители посёлка, но и наши соседи –телембинцы, наши гости. Раньше дорога от Телембы до нас занимала от 2,5 до 3 часов и только на машинах УАЗ, а сейчас мы доезжаем за 30 минут, а то и быстрее, - подытожил Эрдэм Дондоков, глава поселения «Целинное».

Бурятия ремонт дорожный ремонт мост Еравнинский район

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