В Улан-Удэ мать девочки-инвалида попросила помощи в получении квартиры

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Она обратилась к прокурору района



Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ провёл личный приём граждан, воспитывающих детей с инвалидностью, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Так, за помощью в получении жилья обратилась мать девочки-инвалида, поскольку из-за заболевания совместно жить в одной квартире с родственниками невозможно.



- Участвующим во встрече прокурор рассказал о принятых прокуратурой мерах по обеспечению доступности маломобильным группам населения к объектам инфраструктуры. Разъяснил законодательство о мерах социальной поддержки семей с детьми-инвалидами. Особое внимание обратил на реализацию жилищных прав, прав на получение бесплатных лекарств, технических средств реабилитации, - уточнили в республиканской прокуратуре.



Отмечается, что по поступившим обращениям организованы проверки.

