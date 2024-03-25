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В Улан-Удэ мать девочки-инвалида попросила помощи в получении квартиры

В Улан-Удэ мать девочки-инвалида попросила помощи в получении квартиры
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Она обратилась к прокурору района

Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ провёл личный приём граждан, воспитывающих детей с инвалидностью, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Так, за помощью в получении жилья обратилась мать девочки-инвалида, поскольку из-за заболевания совместно жить в одной квартире с родственниками невозможно.

- Участвующим во встрече прокурор рассказал о принятых прокуратурой мерах по обеспечению доступности маломобильным группам населения к объектам инфраструктуры. Разъяснил законодательство о мерах социальной поддержки семей с детьми-инвалидами. Особое внимание обратил на реализацию жилищных прав, прав на получение бесплатных лекарств, технических средств реабилитации, - уточнили в республиканской прокуратуре.

Отмечается, что по поступившим обращениям организованы проверки.
прокуратура жилье

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