24 марта

23 марта

22 марта

Популярное

«Флюорограф на колёсах» два дня будет работать в Улан-Удэ

«Флюорограф на колёсах» два дня будет работать в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Передвижные комплексы будут работать в двух местах города

В Улан-Удэ с 27-28 марта с 10:00 до 18:00 будут работать передвижные флюорографические комплексы. Сдать флюорографию можно будет на площади Советов и на площадке около ГРДТ имени Бестужева.

Туберкулёз остаётся одной из инфекционных болезней, от которых умирает наибольшее число людей во всем мире.

В 2023 году в республике зарегистрировано 328 случаев впервые выявленного активного туберкулёза, показатель заболеваемости составил 33,6 на 100 тысяч населения, что ниже показателя ДФО на 37,1%, но превышает показатель РФ на 13,5%. (2023: ДФО – 53,4; РФ – 29,6). Статистические данные опубликовали в республиканском клиническом противотуберкулёзном диспансере имени Дугаровой.

Всего на конец 2023 года с активной формой туберкулёза на диспансерном учёте состоит 550 человек, показатель распространённости составил 56,2 на 100 тысяч населения.

Смертность от туберкулёза по данным Росстата снизилась на 28,9% в сравнении с прошлым годом (3,9) и составила 2,8 на 100 тысяч населения. Всего от активного туберкулёза умерло 27 человек (2022г. – 38 человек.) (РФ 2023г. – 3,6).

Профилактика туберкулёза начинается с первых дней жизни ребёнка постановкой вакцины БЦЖ и проводится повторно в возрасте 7 лет здоровым детям. В целях своевременного выявления туберкулёза проводятся массовые скрининговые обследования: у детей – иммунодиагностика (проба Манту и Диаскинтест), у подростков и взрослых - флюорография органов грудной клетки. 
флюорография туберкулез

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход лавин
Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход лавин
Общество, 24.03.2024
Туристов призывают воздержаться от горных походов 
«Флюорограф на колёсах» два дня будет работать в Улан-Удэ
«Флюорограф на колёсах» два дня будет работать в Улан-Удэ
Общество, 24.03.2024
Передвижные комплексы будут работать в двух местах города
В Улан-Удэ наградили лучших работников ЖКХ
В Улан-Удэ наградили лучших работников ЖКХ
Общество, 24.03.2024
Награждение приурочили ко Дню работника ЖКХ, который отмечается в третье воскресенье марта
В Бурятии вырос спрос на таксистов
В Бурятии вырос спрос на таксистов
Общество, 24.03.2024
Работодатели готовы платить 100 тысяч рублей 
Во дацанах Бурятии помолятся о погибших в «Крокус Сити Холле»
Во дацанах Бурятии помолятся о погибших в «Крокус Сити Холле»
Общество, 24.03.2024
«Мы скорбим вместе с вами», - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России
По Бурятии переменная облачность
По Бурятии переменная облачность
Общество, 24.03.2024
Утром и днём по северному Прибайкалью снег
С начала года в Бурятии зафиксировано 17 случаев возгорания сухой травы
С начала года в Бурятии зафиксировано 17 случаев возгорания сухой травы
Общество, 23.03.2024
Во избежание возгораний сухой травы жителям рекомендуют провести профилактические мероприятия
Фоторепортаж: В Улан-Удэ проходит межрегиональный турнир по мини-футболу
Фоторепортаж: В Улан-Удэ проходит межрегиональный турнир по мини-футболу
Общество, 23.03.2024
Турнир начался с минуты молчания в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»
Жительница Бурятии лишилась 800 тысяч рублей по вине мошенников
Жительница Бурятии лишилась 800 тысяч рублей по вине мошенников
Общество, 23.03.2024
Обманутая аферистами женщина взяла кредиты в трёх банках

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^