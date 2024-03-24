Лыжники посоревновались в пригороде Улан-Удэ

Общество, Фото: Управление спорта и молодежной политики Иволги

На старт вышли 20 человек



22 марта в иволгинском селе Каленово на лыжной трассе гостевого дома «Лесной дворик» прошли одноименные лыжные соревнования. На страт вышли 20 лыжников из Иволгинского района и Улан-Удэ на дистанции 10км и 5км, стиль передвижения – свободны.



В управление спорта и молодёжной политики Иволгинского района опубликовали результаты:

на дистанции 10км

Первое место - Сергей Емельянов,

Второе место - Эдуард Телешко,

Третье место - Николай Коробченко;



на дистанции 5км

Первое место - Алла Шинкевич,

Второе место - Людмила Белоконь,

Третье место - Ирина Мункоева.



Победителей призёров наградили ценными призами.

