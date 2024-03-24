На старт вышли 20 человек
22 марта в иволгинском селе Каленово на лыжной трассе гостевого дома «Лесной дворик» прошли одноименные лыжные соревнования. На страт вышли 20 лыжников из Иволгинского района и Улан-Удэ на дистанции 10км и 5км, стиль передвижения – свободны.
В управление спорта и молодёжной политики Иволгинского района опубликовали результаты:
на дистанции 10км
Первое место - Сергей Емельянов,
Второе место - Эдуард Телешко,
Третье место - Николай Коробченко;
на дистанции 5км
Первое место - Алла Шинкевич,
Второе место - Людмила Белоконь,
Третье место - Ирина Мункоева.
Победителей призёров наградили ценными призами.
Лыжники посоревновались в пригороде Улан-Удэ
Общество, Фото:
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