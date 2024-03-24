24 марта

23 марта

22 марта

Популярное

Пассажиров аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ просят прибывать заранее

Пассажиров аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ просят прибывать заранее
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с усиленным досмотром

Пассажиров улан-удэнского аэропорта «Байкал» просят прибывать заранее. Это связано более тщательным досмотром в связи с терактом в Подмосковье. Объявление опубликовано на сайте аэропорта.

- В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий, - говорится в сообщении.

Все рейсы из аэропорта выполняются по расписанию.

Аэропорт "Байкал"

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Во дацанах Бурятии помолятся о погибших в «Крокус Сити Холле»
Во дацанах Бурятии помолятся о погибших в «Крокус Сити Холле»
Общество, 24.03.2024
«Мы скорбим вместе с вами», - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России
По Бурятии переменная облачность
По Бурятии переменная облачность
Общество, 24.03.2024
Утром и днём по северному Прибайкалью снег
С начала года в Бурятии зафиксировано 17 случаев возгорания сухой травы
С начала года в Бурятии зафиксировано 17 случаев возгорания сухой травы
Общество, 23.03.2024
Во избежание возгораний сухой травы жителям рекомендуют провести профилактические мероприятия
Фоторепортаж: В Улан-Удэ проходит межрегиональный турнир по мини-футболу
Фоторепортаж: В Улан-Удэ проходит межрегиональный турнир по мини-футболу
Общество, 23.03.2024
Турнир начался с минуты молчания в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»
Жительница Бурятии лишилась 800 тысяч рублей по вине мошенников
Жительница Бурятии лишилась 800 тысяч рублей по вине мошенников
Общество, 23.03.2024
Обманутая аферистами женщина взяла кредиты в трёх банках
В Улан-Удэ отменили развлекательные мероприятия в связи с терактом в Москве
В Улан-Удэ отменили развлекательные мероприятия в связи с терактом в Москве
Общество, 23.03.2024
Представления и концерты перенесли на другой срок
Глава Бурятии выразил соболезнования близким погибших при теракте в Москве
Глава Бурятии выразил соболезнования близким погибших при теракте в Москве
Общество, 23.03.2024
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек
В Иркутской области к юбилею БАМа проведут более 350 мероприятий
В Иркутской области к юбилею БАМа проведут более 350 мероприятий
Общество, 23.03.2024
Более 20 млрд пойдёт на строительство и капитальный ремонт
В Гусиноозёрске состоится городская рыбалка
В Гусиноозёрске состоится городская рыбалка
Общество, 23.03.2024
Её проведут на Гусином озере
В Бурятии сохранится прохладная погода
В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество, 23.03.2024
Прогнозируется ветер до 18 м/с
В апреле в Бурятии стартует кубок по спортивному ориентированию
В апреле в Бурятии стартует кубок по спортивному ориентированию
Общество, 22.03.2024
Первый этап станет «тестовым» перед летними сельскими спортивными играми
Теннисисты Бурятии заняли 11 призовых мест первенства ДФО
Теннисисты Бурятии заняли 11 призовых мест первенства ДФО
Общество, 22.03.2024
Юные спортсмены республики стали победителями и призёрами турнира в Хабаровске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^