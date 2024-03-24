«Мы скорбим вместе с вами», - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России
Во всех дацанах Бурятии помолятся о погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Ламы специальный молебен Юроол, посвящённый умершим и погибшим. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.
- Буддисты России выражают сочувствие всем пострадавшим. Боль произошедшей трагедии заполнила сердца всех россиян. Утраты самых близких и любимых людей невероятна. Мы скорбим вместе с вами... Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Будут прочитаны особые молитвы за скорейшее выздоровление пострадавших, - говорится в официальной группе Сангхи в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 марта объявлен общероссийским днём траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». По последним данным, во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибло 133 человек, число жертв ещё может возрасти. Пострадало, согласно информации Минздрава РФ, свыше 140.
Во дацанах Бурятии помолятся о погибших в «Крокус Сити Холле»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 24.03.2024
«Мы скорбим вместе с вами», - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России
Общество, 24.03.2024
Утром и днём по северному Прибайкалью снег
Во избежание возгораний сухой травы жителям рекомендуют провести профилактические мероприятия
На билбордах в Улан-Удэ зажглись свечи
Турнир начался с минуты молчания в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»
Обманутая аферистами женщина взяла кредиты в трёх банках
Представления и концерты перенесли на другой срок
Мужчина получил условный срок
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек
Более 20 млрд пойдёт на строительство и капитальный ремонт
Её проведут на Гусином озере
Прогнозируется ветер до 18 м/с
Первый этап станет «тестовым» перед летними сельскими спортивными играми
Юные спортсмены республики стали победителями и призёрами турнира в Хабаровске
Он посвящён памяти воинов-афганцев