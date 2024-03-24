Утром и днём по северному Прибайкалью снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 марта по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по северному Прибайкалью снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -17,-22, по северным районам при ясном небе до -28, днём +5, +10, местами 0,-5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -8,-10, днём +7, +9.
По Бурятии переменная облачность
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 24.03.2024
Утром и днём по северному Прибайкалью снег
Во избежание возгораний сухой травы жителям рекомендуют провести профилактические мероприятия
На билбордах в Улан-Удэ зажглись свечи
Турнир начался с минуты молчания в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»
Обманутая аферистами женщина взяла кредиты в трёх банках
Представления и концерты перенесли на другой срок
Мужчина получил условный срок
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек
Более 20 млрд пойдёт на строительство и капитальный ремонт
Её проведут на Гусином озере
Прогнозируется ветер до 18 м/с
Первый этап станет «тестовым» перед летними сельскими спортивными играми
Юные спортсмены республики стали победителями и призёрами турнира в Хабаровске
Он посвящён памяти воинов-афганцев
Будут награждены предприятия, которые больше всего заботятся о работниках