Жители Бурятии несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»



По предварительным данным, пострадали свыше 100 человек.



- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершена, сейчас врачи стабилизируют состояние пациентов и продолжают работу с теми, чьё состояние оценивается как наиболее тяжёлое, - передаёт ТАСС.







В Улан-Удэ жители несут цветы к мемориалу «Чёрный тюльпан» в знак скорби о погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».К акции памяти и скорби присоединились члены правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала, представители общественных объединений и простые жители республики.На стихийном митинге была объявлена минута молчания в память о погибших во время теракта. Также в память о жертвах теракта на билбордах в Улан-Удэ зажглись свечи.В Бурятии отменены развлекательные мероприятия. Как сообщал «Байкал-Daily», глава республики Алексей Цыденов выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте.Как сообщает ТАСС, вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Московской области. В это время там начинался концерт. Неизвестные, по словам очевидца, устроили стрельбу в холле и в самом зале перед началом концерта. После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар.Ранее сообщалось, что погибло более 60 человек. Сейчас появилась информация, что количество погибших составляет 93 человека.- На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших ещё возрастёт. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, - говорится в телеграм-канале Следственного комитета РФ.