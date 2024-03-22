Теннисисты Бурятии заняли 11 призовых мест первенства ДФО

Юные спортсмены республики стали победителями и призёрами турнира в Хабаровске



В первой половине марта в городе Хабаровск прошло первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. На соревнованиях успешно выступили спортсмены Бурятии.



Как сообщает спортивная школа олимпийского резерва №2 Улан-Удэ, в командном первенстве девушки и юноши выиграли следующие призовые места:



Пары юношей

1 место: Сергей П., Данил Д.



Пары девушек

1 место: Ирина Б., Таисия Б.

3 место: Сабина Г., Дарису Г., Валерия К.



Смешанные пары

1 место: Сергей П., Дарису Г.

2 место: Ирина Б.

3 место: Сабина Г.



В одиночном разряде спортсменки Бурятии заняли весь пьедестал:

1 место – Ирина Б.

2 место – Сабина Г.

3 место – Дарису Г.

3 место – Таисия Б.



Также 3 место у Сергея П. в одиночном разряде у юношей.



Спортсменов тренируют Иннокентий Алексеев и Олег Гармаев.

