Юные спортсмены республики стали победителями и призёрами турнира в Хабаровске
В первой половине марта в городе Хабаровск прошло первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. На соревнованиях успешно выступили спортсмены Бурятии.
Как сообщает спортивная школа олимпийского резерва №2 Улан-Удэ, в командном первенстве девушки и юноши выиграли следующие призовые места:
Пары юношей
1 место: Сергей П., Данил Д.
Пары девушек
1 место: Ирина Б., Таисия Б.
3 место: Сабина Г., Дарису Г., Валерия К.
Смешанные пары
1 место: Сергей П., Дарису Г.
2 место: Ирина Б.
3 место: Сабина Г.
В одиночном разряде спортсменки Бурятии заняли весь пьедестал:
1 место – Ирина Б.
2 место – Сабина Г.
3 место – Дарису Г.
3 место – Таисия Б.
Также 3 место у Сергея П. в одиночном разряде у юношей.
Спортсменов тренируют Иннокентий Алексеев и Олег Гармаев.
Теннисисты Бурятии заняли 11 призовых мест первенства ДФО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Первый этап станет «тестовым» перед летними сельскими спортивными играми
Юные спортсмены республики стали победителями и призёрами турнира в Хабаровске
Он посвящён памяти воинов-афганцев
Будут награждены предприятия, которые больше всего заботятся о работниках
В республике стартовал конкурс семейного творчества
Его рекомендовали к обязательному посещению
Новый метод является инновационным, не требующим отлова рыб
В столице республики прошёл поэтический перформанс
Проекты реализуют в 6 районах республики и в Улан-Удэ
Также было составлено 3 протокола
Это сделают для уменьшения транспортных заторов
Стартовал очный этап республиканского конкурса профессионального мастерства
Ремонт проведут на участках общей длиной около 45 километров
Юбиляр – уроженка Заиграевского района
Чемпионами страны стали две спортсменки республики