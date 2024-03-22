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Прокурор Бурятии проведёт приём граждан в Улан-Удэ

Прокурор Бурятии проведёт приём граждан в Улан-Удэ
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Приём состоится 3 апреля

Прокурор Бурятии Михаил Филичев 3 апреля проведёт прием граждан.

Приём состоится с 10:00 до 12:00 в приёмной президента РФ в республике по адресу: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 47, каб.109.

Для записи необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефону 8 (3012) 21-08-52.
прокуратура прием граждан

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