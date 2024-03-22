Приём состоится 3 апреля
Прокурор Бурятии Михаил Филичев 3 апреля проведёт прием граждан.
Приём состоится с 10:00 до 12:00 в приёмной президента РФ в республике по адресу: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 47, каб.109.
Для записи необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефону 8 (3012) 21-08-52.
Прокурор Бурятии проведёт приём граждан в Улан-Удэ
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