В Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по мини-футболу

Он посвящён памяти воинов-афганцев



23 марта в Улан-Удэ пройдёт XXXI межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев», посвящённый 35-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



В турнире примут участие 28 сильнейших юношеских команд города Улан-Удэ, сборные команды сельских районов республики, чемпионы и призёры первенства Республики Бурятия среди школ, техникумов и колледжей, команды из Республики Тыва и Республики Саха (Якутия).



- Межрегиональный турнир «Памяти воинов-афганцев» был организован в 1990 году участником боевых действий в Афганистане Эрдэни Доржиевым. Турнир был посвящён памяти его друга, воина-афганца Юрия Городецкого. С каждым годом популярность турнира растёт. Сначала футбольный турнир проводился, как городской, в последствии перерос в республиканский, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Открытие турнира состоится 23 марта в 10:00 в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+

