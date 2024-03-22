По поступившим обращениям начаты проверки
Прокурор Бурятии Михаил Филичев провёл очередную рабочую встречу с общественными организациями инвалидов. Он встретился с представителями регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
- В ходе встречи обсуждены вопросы оказания медицинской помощи, доступности маломобильной категории граждан к объектам транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения техническими средствами реабилитации, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Михаил Филичев принял обращения граждан, по которым организованы проверки.
Прокурор Бурятии встретился с представителями Всероссийского общества глухих
Общество, Фото:
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