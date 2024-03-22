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В районах Улан-Удэ не будет горячей и холодной воды

В районах Улан-Удэ не будет горячей и холодной воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отключения состоятся в Октябрьском и Железнодорожном районах

22 марта в Октябрьском районе Улан-Удэ с 9:00 до 13:00 будет отключено горячее водоснабжение в республиканском онкологическом диспансере на ул. Пирогова, 32; центре ядерной медицины, ЦСО «Эндоскопия» на ул. Павлова,12 к.12; бактериологическая лаборатория и «Медтехника» на ул. Пирогова, 13а.

Кроме этого, в связи с проведением плановых работ по технологическому подключению регионального центра по хоккею по ул. Рылеева, 2, 22 марта в Железнодорожном районе будет прекращена с 9:00 до 16:00 подача холодной воды на ул. Комсомольская, 1 и 2а.
отключение воды Улан-Удэ

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