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Донором для девочки из Бурятии с разрушенной печенью станет её тетя

Донором для девочки из Бурятии с разрушенной печенью станет её тетя
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ребёнок находится в центре трансплантологии и искусственных органов в Москве

Донором для маленького ребёнка из Бурятии (по уточнённой информации, это девочка, а не мальчик, как сообщалось ранее) с разрушенной печенью станет тётя. Об этом сообщается в сюжете телеканала «МИР 24».

Как сообщалось ранее, девочке нужна пересадка печени из-за того, что родители пичкали её парацетамолом. Несколько дней назад ребёнка бортом санитарной авиации доставили из Улан-Удэ в Москву, в центр трансплантологии и искусственных органов.

Сейчас врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое.

«МИР 24» уточняет, что началось всё с обычной вирусной и кишечной инфекции.

- Мама обращалась за помощью к педиатрам. Педиатры рекомендовали обычное стандартное лечение, но на фоне заболевания у ребёнка поднималась температура, в связи с чем мама в неограниченном количестве давала парацетамол. К сожалению, не прочитав аннотацию, и превысила дозировку. Дозировка оказалась выше смертельной, – рассказала и.о. заведующей детского отделения анестезиологии и реанимации детской республиканской клинической больницы (Улан-Удэ) Анна Белькова.

При максимальной дозе в 140 миллиграммов на 1 кг веса ребёнку в возрасте двух лет и девяти месяцев весом в 11 килограммов давали 200 миллиграммов парацетамола.

Парацетамол детям показан только по назначению врача. Больше подходит сироп, он сладкий, и главное – там есть мерная ложка. С трёх месяцев дозировка рассчитывается, строго исходя из веса, а не возраста ребёнка. И делать это должен только педиатр.

- Я бы ни в коем случае не рекомендовал сбивать температуру, если она ниже 38 градусов. Физиология организма такова, что при повышении температуры до 38 градусов включаются естественные механизмы иммунной системы борьбы с инфекцией. Первое – вы можете просто обтереть ребёнка водой, потому что за счёт испарения с кожи происходит естественное снижение температуры. Если у вас есть крепкие спиртосодержащие напитки, вы тоже можете обтереть ими ребёнка, – пояснил врач-педиатр Игорь Кашаба.

В настоящее время пострадавшую девочку может спасти только трансплантация. Как сообщили в Улан-Удэ, ни отец, ни мать в качестве доноров не подошли, им станет тетя ребёнка. Она также сейчас находится в Москве.
медицинская помощь донорство органов трансплантация

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