В Бурятии в райцентре установили пять фонарей

С помощью освещения намерены обеспечить безопасность
В феврале в селе Петропавловка силами администрации провели освещение по улице Кирова. Установлено пять осветительных приборов.
- Главная задача освещения - обеспечить безопасность и комфорт для передвижения пешеходов и транспорта! – отметили МО СП «Петропавловское».
Здесь поблагодарили спонсора за помощь в виде оплаты услуги автовышки: «Совместными усилиями, мы реализуем все проекты по благоустройству нашего села!».
Оно случилось ночью
Ребёнок находится в центре трансплантологии и искусственных органов в Москве
Отключения состоятся в Октябрьском и Железнодорожном районах
Также электричества не будет на сопредельной части Тарбагатайского района
Увидеть его можно будет в апрельские выходные
С помощью освещения намерены обеспечить безопасность
Акция состоится завтра, 23 марта
Ожидается снег и сильный ветер
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