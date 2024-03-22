В Бурятии в райцентре установили пять фонарей





В феврале в селе Петропавловка силами администрации провели освещение по улице Кирова. Установлено пять осветительных приборов.- Главная задача освещения - обеспечить безопасность и комфорт для передвижения пешеходов и транспорта! – отметили МО СП «Петропавловское».Здесь поблагодарили спонсора за помощь в виде оплаты услуги автовышки: «Совместными усилиями, мы реализуем все проекты по благоустройству нашего села!».