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В Улан-Удэ проведут чемпионат республики по стоклеточным шашкам

В Улан-Удэ проведут чемпионат республики по стоклеточным шашкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Также состоится первенство региона

С 23 по 24 марта в Улан-Удэ проведут чемпионат и первенство Бурятии по стоклеточным шашкам. Местом проведения станет центральный стадион республики, 2-й этаж административного здания.

Предварительные заявки будущим участникам необходимо отправить на электронную почту: shashki.buryatiya@mail.ru в срок по 22 марта включительно. Регистрация участников состоится 23 марта с 10:00 до 10:45.

Начало соревнований запланировано на 11:00, сообщает федерация шашек РБ.

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