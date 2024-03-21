21 марта

20 марта

Популярное

В Бурятии соревновались боксёры 4 регионов

В Бурятии соревновались боксёры 4 регионов
Общество,  Фото:администрация Тарбагатайского района
В Нижнесаянтуйской школе прошёл открытый турнир по боксу

С 15 по 17 марта в Тарбагатайском районе Бурятии прошли региональные соревнования по боксу среди детей 9-16 лет памяти контр-адмирала Фёдора Павлова, уроженца посёлка Николаевский. В соревнованиях приняли участие команды из Забайкальского и Приморского краёв, Иркутской области, а также спортсмены из Тарбагатайского, Бичурского, Хоринского, Кижингинского, Прибайкальского, Тункинского, Иволгинского, Джидинского районов и города Улан-Удэ.

Как сообщает федерация бокса РБ, по итогам турнира первое общекомандное место занял Тарбагатайский район. Обладателями кубка второй степени стали команда из Иволгинского района. Третье общекомандное место заняли гости из Иркутска.

Кроме этого, в номинации «За самый красивый бой» награждены Эрдэни Б. (РМК) и Ламажап А. (Иволгинский район). Лучшим боксёром турнира среди юношей признан Санжи А. (Тарбагатайский район), а среди девушек - Александра Х. (Сотниково, Иволгинский район).

Обладателем кубка «За волю к победе» стал Элмар К. (СК «Ринг», Иркутская область). В номинации «За лучшую технику» награждён Роман Х. (СК «Барс», Владивосток). Лучшим тренером был признан Владимир Ханхабаев (Поселье, Иволгинский район).

Бурятия бокс спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе выбрали Дангину для «Алтарганы»
В Агинском округе выбрали Дангину для «Алтарганы»
Общество, 21.03.2024
Конкурс красавиц собрал полный зал зрителей
В Бурятии соревновались боксёры 4 регионов
В Бурятии соревновались боксёры 4 регионов
Общество, 21.03.2024
В Нижнесаянтуйской школе прошёл открытый турнир по боксу
Ремонт моста в райцентре Бурятии завершат в 2025 году
Ремонт моста в райцентре Бурятии завершат в 2025 году
Общество, 21.03.2024
Новый подрядчик приступил к подготовительным работам
Для многодетных семей разработали единое удостоверение
Для многодетных семей разработали единое удостоверение
Общество, 21.03.2024
Проект представлен на общественное обсуждение
В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»
В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»
Общество, 21.03.2024
Победитель отправится на республиканский этап
В Бурятии построена первая в ДФО школа для детей с ОВЗ
В Бурятии построена первая в ДФО школа для детей с ОВЗ
Общество, 21.03.2024
Откроется учреждение ближе к новому учебному году
В Бурятии определился футбольный чемпион среди соццентров
В Бурятии определился футбольный чемпион среди соццентров
Общество, 21.03.2024
Победитель поедет защищать честь республики в окружном этапе
Подписан комплексный план развития туризма в зоне БАМ
Подписан комплексный план развития туризма в зоне БАМ
Общество, 21.03.2024
Его подписали регионы Сибири и Дальнего Востока
Талые воды топят дворы жителей Бурятии
Общество, 21.03.2024
Воду заметили в подпольях
Игорь Шутенков: «Ситуация в сфере общественного транспорта за 5 лет существенно изменилась»
Игорь Шутенков: «Ситуация в сфере общественного транспорта за 5 лет существенно изменилась»
Общество, 21.03.2024
«Сохранение трамвая оказалось правильным решением», - подчеркнул мэр
В Бурятии обсудили подготовку к пожароопасному сезону
В Бурятии обсудили подготовку к пожароопасному сезону
Общество, 21.03.2024
В правительстве республики прошло заседание комиссии по ЧС
Бурятия благоустроила дворовые площадки в ДНР
Бурятия благоустроила дворовые площадки в ДНР
Общество, 21.03.2024
Раньше в этих дворах были либо пустыри, либо устаревшие площадки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^