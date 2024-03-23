В Гусиноозёрске состоится городская рыбалка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Её проведут на Гусином озере



30 марта в окрестностях города Гусиноозёрск, на озере Гусиное, в местности Малые Хаяны пройдёт городская рыбалка. Участвовать могут любители и профессионалы рыбной ловли, независимо от пола и возраста.



В 9:00 начнётся регистрация на рыбалку. В 9:30 состоится торжественное открытие соревнований. С 9:40 до 13:00 участники соревнуются в ловле рыбы.



Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в срок до 28 марта на электронную почту: 42249ay@mail.ru, сообщает администрация Гусиноозёрска.



Возрастное ограничение: 6+.

