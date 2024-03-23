Её проведут на Гусином озере
30 марта в окрестностях города Гусиноозёрск, на озере Гусиное, в местности Малые Хаяны пройдёт городская рыбалка. Участвовать могут любители и профессионалы рыбной ловли, независимо от пола и возраста.
В 9:00 начнётся регистрация на рыбалку. В 9:30 состоится торжественное открытие соревнований. С 9:40 до 13:00 участники соревнуются в ловле рыбы.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в срок до 28 марта на электронную почту: 42249ay@mail.ru, сообщает администрация Гусиноозёрска.
Возрастное ограничение: 6+.
В Гусиноозёрске состоится городская рыбалка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек
Более 20 млрд пойдёт на строительство и капитальный ремонт
Её проведут на Гусином озере
Прогнозируется ветер до 18 м/с
Первый этап станет «тестовым» перед летними сельскими спортивными играми
Юные спортсмены республики стали победителями и призёрами турнира в Хабаровске
Он посвящён памяти воинов-афганцев
Будут награждены предприятия, которые больше всего заботятся о работниках
В республике стартовал конкурс семейного творчества
Его рекомендовали к обязательному посещению
Новый метод является инновационным, не требующим отлова рыб
В столице республики прошёл поэтический перформанс
Проекты реализуют в 6 районах республики и в Улан-Удэ
Также было составлено 3 протокола
Это сделают для уменьшения транспортных заторов