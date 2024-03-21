Победитель отправится на республиканский этап
В Улан-Удэ стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2024». В этом году в нём принимают участие 13 педагогов школ города, которые активно борются за путёвку на республиканский этап.
Первое отборочное испытание уже завершено, в нём участники провели открытые занятия, во время которых показали свои методики проведения школьных уроков.
- Городской этап конкурса для нас – это возможность заявить о себе, показать свои методики и наработки. Для нас очень полезно, что здесь мы можем обменяться опытом с коллегами, обсудить вопросы преподавания школьных предметов, а также развить свои идеи- заявили участники конкурса.
Как отметили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ, для победы конкурсантам необходим профессионализм, педагогическое мастерство, творческий полёт и уверенность в себе.
-Совсем скоро пройдёт второе отборочное испытание «Разговор со школьниками», где участники конкурса покажут своё умение выстраивать диалог с учениками. Это испытание имеет воспитательную направленность, на нем конкурсанты с учениками обсуждают вопросы нравственности, патриотизма, гражданской идентичности, - рассказала член жюри Наталья Вставская.
В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»
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