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В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»

В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Победитель отправится на республиканский этап

В Улан-Удэ стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2024». В этом году в нём принимают участие 13 педагогов школ города, которые активно борются за путёвку на республиканский этап.

Первое отборочное испытание уже завершено, в нём участники провели открытые занятия, во время которых показали свои методики проведения школьных уроков.

- Городской этап конкурса для нас – это возможность заявить о себе, показать свои методики и наработки. Для нас очень полезно, что здесь мы можем обменяться опытом с коллегами, обсудить вопросы преподавания школьных предметов, а также развить свои идеи- заявили участники конкурса.

Как отметили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ, для победы конкурсантам необходим профессионализм, педагогическое мастерство, творческий полёт и уверенность в себе.

-Совсем скоро пройдёт второе отборочное испытание «Разговор со школьниками», где участники конкурса покажут своё умение выстраивать диалог с учениками. Это испытание имеет воспитательную направленность, на нем конкурсанты с учениками обсуждают вопросы нравственности, патриотизма, гражданской идентичности, - рассказала член жюри Наталья Вставская.
Улан-Удэ образование конкурс учителя учитель года

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