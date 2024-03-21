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В Бурятии построена первая в ДФО школа для детей с ОВЗ

В Бурятии построена первая в ДФО школа для детей с ОВЗ
Общество,  Фото:УКС РБ
Откроется учреждение ближе к новому учебному году

В Улан-Удэ построили школу, которая является уникальной в своём роде. Учреждение расположено в 103 микрорайоне города и может вместить более 350 учеников в одну смену. Особенностью этой школы является то, что она значительно больше по площади, чем обычные образовательные учреждения, и все её помещения полностью адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. До этого момента такого учебного заведения не было ни в одном дальневосточном регионе.

Идея создания такой школы зародилась ещё в 2019 году. После долгой работы проект был воплощён в жизнь. Школа полностью построена, осталось только провести благоустройство, установить мебель и оборудование. В учебном заведении предусмотрено все для пребывания детей с ограниченными возможностями. Это широкие коридоры и просторные помещения, поручни и подъёмники на всех уровнях здания, а также индивидуальное оборудование.

- Здание полностью адаптировано для детей с различными заболеваниями. Дети на колясках смогут легко перемещаться благодаря специальным входам, пандусам, а также отсутствию порогов во всех кабинетах. В школе предусмотрен бассейн, в котором есть специальный механический подъёмник. Цветовая гамма помещений была разработана так, чтобы все элементы были заметными и выделяющимися друг от друга. А для слабовидящих учеников текст будет дублироваться шрифтом Брайля. Здание также оснащено двумя просторными лифтами для комфортного перемещения с одного эпатажа на другой. Для детей со слуховыми проблемами в актовом зале и столовой предусмотрена бегущая строка с текстом, - рассказал представитель подрядной организации.


По словам начальника управления капитального строительства Бурятии Анатолия Урбанова, каждый кабинет спроектирован индивидуально, учитывая все потребности учащихся и пожелания «Общества без барьеров».

- Сейчас «Общество без барьеров» выразило пожелание по замене входной группы на бесконтактную, чтобы двери открывались автоматически. И это правильное решение. С подрядной организацией прорабатываем этот вопрос и в ближайшее время входную группу заменим. Если будут какие-то дополнительные пожелания, будем их учитывать и дорабатывать, - добавил Анатолий Урбанов.

Новая школа занимает площадь около 14 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства составила 1,6 миллиарда рублей, из которых 300 миллионов – сумма, затраченная на оборудование. Открыть двери учреждения планируют к новому учебному году.



ДФО школа Бурятия Улан-Удэ строительство

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