Местами ожидается снег
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 21 марта, по республике переменная облачность, утром и днём местами снег. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +6,+11, местами от -2 до +3.
В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер переменный 6-11 м/с. Днём вновь по-весеннему тепло +9,+11 градусов.
В Бурятии сохранится тёплая погода
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