В Бурятии сохранится тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами ожидается снег



По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 21 марта, по республике переменная облачность, утром и днём местами снег. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +6,+11, местами от -2 до +3.



В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер переменный 6-11 м/с. Днём вновь по-весеннему тепло +9,+11 градусов.



