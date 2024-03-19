Ученики улан-удэнской школы посеяли семена сосны

Общество, Фото: предоставлено РАЛХ

Экоуроки провели для младшеклассников



В средней школе №25 в Улан-Удэ провели открытые экологические уроки. Вместе с сотрудницей Центра защиты леса Бурятии дети посеяли семена сосны обыкновенной, чтобы самостоятельно вырастить сеянцы.



- В начале уроков сотрудница Центра защиты леса Мария Артемова рассказывала о важности лесовосстановления и сосне обыкновенной. Школьники осматривали принесённые шишки и семена, а потом посмотрели видео об интересных фактах про сосну. Также во время каждого экологического урока в классы приходили волонтёры школьного клуба «Лесовичок» и показывали мини-спектакль о важности бережного отношения к лесу, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Прежде чем сеять семена, сотрудница филиала Рослесозащиты давала ребятам советы по подготовке грунта, поливу и другого ухода за будущим растением. После этого дети приступили к посеву.



Всего за два дня семена сосны обыкновенной посеяли 118 учеников первых и третьих классов. Многие дети забрали ёмкости с посеянными семенами домой, а другие оставили их расти на подоконниках в классе, подписав стаканчики и ячейки, чтобы не перепутать.



На этом экологические мероприятия в школе не заканчиваются: скоро там состоится викторина в честь Международного дня лесов.

