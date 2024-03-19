19 марта

18 марта

Популярное

Офицера из Бурятии наградили за спасение раненых сослуживцев

Офицера из Бурятии наградили за спасение раненых сослуживцев
Общество,  Фото:Минобороны РФ
Александр Шопхонов удостоен медали Жукова

Уроженец Джидинского района Бурятии, проходящий военную службу в Забайкальском крае, старший лейтенант Александр Шопхонов награждён медалью Жукова. Он спас раненых сослуживцев, которые попали под артиллерийский обстрел.

«Заместитель командира роты старший лейтенант Александр Шопхонов в составе мотострелкового подразделения группировки войск «Восток» выполнял боевые задачи по удержанию позиций, на одном из участков Южно-Донецкого направления специальной военной операции. В ходе одного из боёв во время артиллерийского обстрела ВСУ несколько подчинённых старшего лейтенанта Шопхонова получили осколочные ранения. Несмотря на продолжающийся обстрел, проявив мужество и самообладание, офицер лично оказал первую медицинскую помощь четырём сослуживцам, а затем эвакуировал их в безопасный район», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Александр Шопхонов награждён медалью Жукова за самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга.

Сейчас офицер занимается военно-политической работой в одном из подразделений учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск ВВО в Забайкалье.
спецоперация на Украине военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ушёл из жизни экс-руководитель Буддийской Сангхи Кенсур Хамбо Лама
Ушёл из жизни экс-руководитель Буддийской Сангхи Кенсур Хамбо Лама
Общество, 19.03.2024
Кенсур Хамбо Лама Жамьян Шагдаров внёс весомый вклад в возрождение буддизма в республике в постсоветский период
Прокуратура Бурятии запустит горячую линию по качеству медуслуг
Прокуратура Бурятии запустит горячую линию по качеству медуслуг
Общество, 19.03.2024
На горячей линии можно будет оставить жалобы
В Бурятии отметили десятилетие воссоединения Крыма с Россией
В Бурятии отметили десятилетие воссоединения Крыма с Россией
Общество, 19.03.2024
В центре Улан-Удэ прошёл праздничный концерт
В Улан-Удэ осуждённые женщины пекли блины на Масленицу
В Улан-Удэ осуждённые женщины пекли блины на Масленицу
Общество, 19.03.2024
В колонии провели кулинарный мастер-класс
В Улан-Удэ объяснили кошение травы в снегопад
В Улан-Удэ объяснили кошение травы в снегопад
Общество, 19.03.2024
Работы стартовали в середине марта
Школьники Бурятии сразятся в интеллектуальном конкурсе
Школьники Бурятии сразятся в интеллектуальном конкурсе
Общество, 19.03.2024
Учащиеся продемонстрируют свои знания о природе и экологии региона
В Забайкалье развернётся фестиваль анимационных фильмов
В Забайкалье развернётся фестиваль анимационных фильмов
Общество, 19.03.2024
Участие примут студии Дальнего Востока и Сибири
В Улан-Удэ до +9 градусов
В Улан-Удэ до +9 градусов
Общество, 19.03.2024
В республике местами небольшой снег
В Бурятии соберутся на танцевальный марафон
В Бурятии соберутся на танцевальный марафон
Общество, 18.03.2024
Межрегиональный конкурс состоится в апреле
Агинский округ примет всероссийский турнир по стрельбе из лука
Агинский округ примет всероссийский турнир по стрельбе из лука
Общество, 18.03.2024
В рамках турнира спортсмены посоревнуются в новой дисциплине
Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Общество, 18.03.2024
В столице республике пройдёт региональный чемпионат по неподготовленному чтению
В Бурятии состоится молодёжный форум профессионального самоопределения
В Бурятии состоится молодёжный форум профессионального самоопределения
Общество, 18.03.2024
В рамках мероприятия проведут выставки, дискуссии, презентации и награждение
В Улан-Удэ пройдёт Неделя детской книги
В Улан-Удэ пройдёт Неделя детской книги
Общество, 18.03.2024
Участники оставят послание будущим читателям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^