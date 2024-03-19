Александр Шопхонов удостоен медали Жукова
Уроженец Джидинского района Бурятии, проходящий военную службу в Забайкальском крае, старший лейтенант Александр Шопхонов награждён медалью Жукова. Он спас раненых сослуживцев, которые попали под артиллерийский обстрел.
«Заместитель командира роты старший лейтенант Александр Шопхонов в составе мотострелкового подразделения группировки войск «Восток» выполнял боевые задачи по удержанию позиций, на одном из участков Южно-Донецкого направления специальной военной операции. В ходе одного из боёв во время артиллерийского обстрела ВСУ несколько подчинённых старшего лейтенанта Шопхонова получили осколочные ранения. Несмотря на продолжающийся обстрел, проявив мужество и самообладание, офицер лично оказал первую медицинскую помощь четырём сослуживцам, а затем эвакуировал их в безопасный район», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Александр Шопхонов награждён медалью Жукова за самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга.
Сейчас офицер занимается военно-политической работой в одном из подразделений учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск ВВО в Забайкалье.
Офицера из Бурятии наградили за спасение раненых сослуживцев
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