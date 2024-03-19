В Бурятии отметили десятилетие воссоединения Крыма с Россией









На театральной площади имени Линховоина в Улан-Удэ в честь десятилетия со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской федерацией прошёл фестиваль «Крымская весна». Отметить памятную дату собрались участники общественных организаций, патриотических движений, а также неравнодушные граждане.Участников фестиваля приветствовал глава Бурятии.- Бурятия, привет! Дорогие земляки, кто бы и как бы не пытался выступать против нашей страны, мы только сплачиваемся и становимся сильнее. Сегодня празднуется 10-летие воссоединения с Крымом. Десять лет, как в Украине произошёл кровавый переворот, захват власти нацистами и фашистами. Сегодня об этом уже можно говорить прямо. И тогда Крым попросился домой. Он не хотел на своей земле принимать фашизм и нацизм. Жители Крыма сделали свой выбор - на воссоединение с Россией. Десять лет - небольшой и немаленький срок. Но это уже новая эпоха, новое время и новая Россия. Я вас всех поздравляю! Поздравляю, что наша страна сильная, единая и непобедимая, - подчеркнул Алексей Цыденов.На фестивале выступили общественники и известные артисты и коллективы Бурятии. В честь праздника прозвучали такие песни, как «Город-герой Севастополь мой», «Севастопольский вальс», «Песня о друге» из кинофильма «Путь к причалу» и «Вперёд, Россия», сообщает пресс-служба республиканского правительства.18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля подписал указ о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.