Читинские таможенники передали на нужды СВО конфискат на 7 млн рублей





Партию конфискованных товаров народного потребления почти на 7 миллионов рублей передали читинские таможенники на нужды участников СВО. Воинская часть получила более 5 тонн чулочно-носочных изделий.- Груз ввезли в Россию из КНР в контейнере через ЖДПП Забайкальск. В таможню компания представила недостоверные сведения о товаре. По решению суда партию признали собственностью государства, после чего таможенники организовали его передачу военным, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.