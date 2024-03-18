Читинские таможенники передали на нужды СВО конфискат на 7 млн рублей

Вес партии превысил 5 тонн
Партию конфискованных товаров народного потребления почти на 7 миллионов рублей передали читинские таможенники на нужды участников СВО. Воинская часть получила более 5 тонн чулочно-носочных изделий.
- Груз ввезли в Россию из КНР в контейнере через ЖДПП Забайкальск. В таможню компания представила недостоверные сведения о товаре. По решению суда партию признали собственностью государства, после чего таможенники организовали его передачу военным, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Вес партии превысил 5 тонн
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