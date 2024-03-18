Награждены лучшие учителя бурятского языка и литературы

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Гран-при завоевала учитель лицея-интерната в Улан-Удэ



14 марта завершился международный конкурс учителей бурятского языка и литературы «Эрхим Багша – 2024», проходивший в Улан-Удэ. Торжественное награждение победителей состоялось в стенах Бурятского педагогического колледжа.



В конкурсе принимали участие 27 педагогов Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Монгольской Народной Республики. На протяжении 3 дней они демонстрировали своё профессиональное мастерство, делились опытом и преподносили инновационные методики преподавания бурятского языка и литературы.



Каждый из педагогов-участников был отмечен в различных номинациях: «Уран бэлигтэй багша (Талантливый учитель)», «Ажалдаа үнэн сэхэ (Преданный работе)», «Эрдэм мэдэсээрээ хубаалдагша (Дарящий знания)» и других. Лучшие учителя, победители конкурса профессионального мастерства, были награждены главой Бурятии Алексеем Цыденовым.



Третье место разделили Анжела Шойндонова, учитель Исингинской школы Еравнинского района, Арюна Дымбрылова, учитель школы №47 г. Улан-Удэ, и Анна Хамгушкеева, учитель Обусинской школы-интерната Осинского района Иркутской области.



Второе место завоевали Ирина Галсанова, учитель Могойтуйской школы №3 Забайкальского края, и Дыжит Иванова, учитель Петропавловской школы №1 Джидинского района.



Первое место заняла Валентина Очирова, учитель Барагханской школы Курумканского района.



Обладателем гран-при международного конкурса «Эрхим багша – 2024» стала Светлана Раднажапова, учитель республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 г. Улан-Удэ.



Победители получили дипломы, памятные призы и денежные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.



