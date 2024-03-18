Они установили личные рекорды
14-15 марта в Ярославле прошёл зимний чемпионат Российского студенческого спортивного союза по лёгкой атлетике.
Как сообщила пресс-служба ВСГУТУ, участие в чемпионате приняли студент 1 курса магистратуры строительного факультета Арсалан Мункуев и студент 4 курса Технологического колледжа Данил Дармаев.
Данил Дармаев выступал в забеге на 60 метров, где занял 23 место из 53 участников. Также он пробежал дистанцию 200 метров, где установил личный рекорд и занял 30 место из 74 спортсменов.
Арсалан Мункуев принимал участие в забеге на 400 метров, где занял 18 место из 54 участников. На дистанции 800 метров он установил личный рекорд и занял 13 место из 35 участников.
Тренеры спортсменов – Эльвира Любарская и Виктор Домнин, заслуженный тренер СССР.
Студенты из Бурятии выступили на чемпионате по лёгкой атлетике в Ярославле
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с празднования Масленицы
Таня очень боялась в одиночку идти на остановку
Он открылся органным концертом
Права детей помогла восстановить прокуратура
Мужчину отправили за решётку
Они установили личные рекорды
На автобусе дети с тренером ехали на соревнования
Электричества не будет в Солнечном и Зеленхозе
Ночью на столицу Бурятии обрушился снегопад
При этом ожидается небольшой снег
По предварительным данным, рекорда не произошло
Лидером пока становится Закаменский район
Таковы данные на 15 часов
Она воспользовалась правом голосования на дому
Глава Бурятии сообщил, что будет отгружено столько зерна, сколько есть в республике