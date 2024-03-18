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Студенты из Бурятии выступили на чемпионате по лёгкой атлетике в Ярославле

Студенты из Бурятии выступили на чемпионате по лёгкой атлетике в Ярославле
Общество,  Фото:ВСГУТУ
Они установили личные рекорды

14-15 марта в Ярославле прошёл зимний чемпионат Российского студенческого спортивного союза по лёгкой атлетике.

Как сообщила пресс-служба ВСГУТУ, участие в чемпионате приняли студент 1 курса магистратуры строительного факультета Арсалан Мункуев и студент 4 курса Технологического колледжа Данил Дармаев.

Данил Дармаев выступал в забеге на 60 метров, где занял 23 место из 53 участников. Также он пробежал дистанцию 200 метров, где установил личный рекорд и занял 30 место из 74 спортсменов.

Арсалан Мункуев принимал участие в забеге на 400 метров, где занял 18 место из 54 участников. На дистанции 800 метров он установил личный рекорд и занял 13 место из 35 участников.

Тренеры спортсменов – Эльвира Любарская и Виктор Домнин, заслуженный тренер СССР.
спорт легкая атлетика

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