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На выборах президента проголосовали более 73% избирателей Бурятии

На выборах президента проголосовали более 73% избирателей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По предварительным данным, рекорда не произошло

Выборы президента России в Бурятии официально завершены. 17 марта в 20:00 закрылись избирательные участки.

По оперативным данным, по итогам трёх дней общая явка на выборах президента по Бурятии составила 73,32%.

Председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин отметил, что официальные данные будут озвучены позднее:

- Обращаю внимание, что данные могут корректироваться, потому что официальные данные мы получим только по протоколам, которые будут сейчас вводиться в систему ГАС «Выборы». Перед этим, конечно, проверяться.

Как сообщил Александр Акчурин, каких-либо нарушений выявлено не было, работа на избирательных участках прошла в штатном режиме.

На прошлых выборах президента России, в 2018-м году, явка в Бурятии составила 75%, что пока остаётся рекордом.
выборы

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