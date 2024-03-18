При этом ожидается небольшой снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, днём до 15-17 м/с.
Температура днём +3,-2, по юго-западу и югу местами до +7, по Прибайкалью и северу -1,-6.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 5-10, днём до 10-15 м/с. Днём +1,+3.
В Улан-Удэ сегодня плюсовая температура
Общество, Фото:
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