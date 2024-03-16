11 сотрудников МЧС Бурятии приняли присягу

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Мероприятие прошло в музее



В Улан-Удэ присягу сотрудника федеральной противопожарной службы приняли 11 человек. Молодые специалисты дали торжественную клятву служить народу, Отчеству, добросовестно исполнять свои служебные обязанности.



Местом проведения мероприятия был выбран Музей истории пожарной охраны и гражданской обороны Республики Бурятии. Именно музей - это место памяти многовековой истории пожарной охраны и спасательного дела. Главными его хранителями являются ветераны, которые также пришли поддержать и сказать напутственные слова молодому поколению.



- Храните добрые традиции своих предшественников, с честью и достоинством продолжайте дело старших товарищей. Помните, что высокую репутацию можно заслужить только профессионализмом, порядочностью и добрыми делами, - сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии (по антикризисному управлению) Герольд Тимофеев.



Принятие присяги — это важное и волнующее событие в жизни каждого сотрудника чрезвычайного ведомства.



После официальной части, директор музея Виктор Сергеев провёл для личного состава познавательную экскурсию, в ходе которой рассказал о развитии пожарно-спасательного дела в республике, героях огненной профессии.

