16 марта

15 марта

Популярное

Прокуратура провела в Улан-Удэ приём граждан по вопросам загрязнения воздуха

Прокуратура провела в Улан-Удэ приём граждан по вопросам загрязнения воздуха
Общество,  Фото:Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
Горожанам дали разъяснения закона об охране атмосферного воздуха

Жители Улан-Удэ пожаловались в природоохранную прокуратуру на состояние атмосферного воздуха. В этой связи Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой совместно с прокуратурой Бурятии прошло выездное заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

В заседании, состоявшемся на территории ТЭЦ «Юго-Западная» приняли участие представители Росприрооднадзора, Роспотребнадзора, а также ФБГУ «ЦЛАТИ», общественного народного фронта, ПАО «ТГК-14».

 
- Заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Секин и заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова органам контроля и теплоснабжейющей организации дали поручения, направленные на принятие конкретных мер по улучшению качества атмосферного воздуха в городе, - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Кроме того, заместителями прокуроров проведён совместный приём граждан, в ходе которого обратившимся даны разъяснения законодательства об охране атмосферного воздуха и право на защиту нарушенных прав.

Ситуация остаётся под контролем прокуратуры.

border="0" width="600" height="450" />
прокуратура загрязнение воздуха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Второй день выборов президента в Бурятии проходит штатно
Второй день выборов президента в Бурятии проходит штатно
Общество, 16.03.2024
Председатель избиркома назвал населённые пункты с наибольшей активностью 
В селе Шерашово в Бурятии проголосовало 75,5% избирателей
В селе Шерашово в Бурятии проголосовало 75,5% избирателей
Общество, 16.03.2024
Один из избирателей пришёл на выборы в костюме Бабы Яги
В Бурятии вырос спрос на специалистов по благоустройству
В Бурятии вырос спрос на специалистов по благоустройству
Общество, 16.03.2024
Зарплаты начинаются от 68 тысяч рублей 
В Бурятии нулевая температура
В Бурятии нулевая температура
Общество, 16.03.2024
Республике преимущественно без осадков
Явка на президентских выборах в Бурятии уже составила 40%
Явка на президентских выборах в Бурятии уже составила 40%
Общество, 15.03.2024
Так завершился первый день голосования из трёх
В приёмных семьях Бурятии живут 106 пенсионеров
В приёмных семьях Бурятии живут 106 пенсионеров
Общество, 15.03.2024
У каждой из 95 приёмных семей для пожилых и инвалидов своя история
На избирательных участках в Бурятии устраивали этнофлешмоб
На избирательных участках в Бурятии устраивали этнофлешмоб
Общество, 15.03.2024
Избиратели в разных районах приходят на выборы в национальных костюмах
У беспечного читинца угнали «Тойоту»
У беспечного читинца угнали «Тойоту»
Общество, 15.03.2024
Мужчина оставил в машине ключи и настежь раскрыл ворота 
В Улан-Удэ прошёл этап конкурса «Калина красная»
В Улан-Удэ прошёл этап конкурса «Калина красная»
Общество, 15.03.2024
Выступили осуждённые из кружка «Самоцветы»
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37
Общество, 15.03.2024
Расписание изменится на один день 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^