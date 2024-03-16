Прокуратура провела в Улан-Удэ приём граждан по вопросам загрязнения воздуха









Жители Улан-Удэ пожаловались в природоохранную прокуратуру на состояние атмосферного воздуха. В этой связи Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой совместно с прокуратурой Бурятии прошло выездное заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере охраны окружающей среды и природопользования.В заседании, состоявшемся на территории ТЭЦ «Юго-Западная» приняли участие представители Росприрооднадзора, Роспотребнадзора, а также ФБГУ «ЦЛАТИ», общественного народного фронта, ПАО «ТГК-14».- Заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Секин и заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова органам контроля и теплоснабжейющей организации дали поручения, направленные на принятие конкретных мер по улучшению качества атмосферного воздуха в городе, - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.Кроме того, заместителями прокуроров проведён совместный приём граждан, в ходе которого обратившимся даны разъяснения законодательства об охране атмосферного воздуха и право на защиту нарушенных прав.Ситуация остаётся под контролем прокуратуры.border="0" width="600" height="450" />