Один из избирателей пришёл на выборы в костюме Бабы Яги
На УИК №277 максимально серьёзно подошли к выборам президента РФ. По итогам первого дня голосования - 15 марта в селе Шерашово, входящего в поселение Байкало-Кударинское Кабанского района Бурятии, избирательным правом воспользовались 74 человека из 98 прописанных в селе.
Из 98 человек, прописанных в Шерашово, фактически в селе проживают не все избиратели.
Сегодня, 16 марта, собираются проголосовать ещё шесть человек. Явка таким образом составит 82%.
Кроме того, избиратели в Шерашово поддержали необычный флеш-моб, который проходит на многих участках Бурятии - один из избирателей пришёл на выборы в костюме Бабы Яги.
17 марта в Шерашово собираются провести Масленицу (0+).
Как сообщают в УИКе, даже если 16 марта проголосуют все избиратели, УИК продолжит работу 17 марта и будет работать до 20:00.
В селе Шерашово в Бурятии проголосовало 75,5% избирателей
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