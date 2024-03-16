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В селе Шерашово в Бурятии проголосовало 75,5% избирателей

В селе Шерашово в Бурятии проголосовало 75,5% избирателей
Общество, 
Один из избирателей пришёл на выборы в костюме Бабы Яги

На УИК №277 максимально серьёзно подошли к выборам президента РФ. По итогам первого дня голосования - 15 марта в селе Шерашово, входящего в поселение Байкало-Кударинское Кабанского района Бурятии, избирательным правом воспользовались 74 человека из 98 прописанных в селе.

Из 98 человек, прописанных в Шерашово, фактически в селе проживают не все избиратели.

Сегодня, 16 марта, собираются проголосовать ещё шесть человек. Явка таким образом составит 82%.

Кроме того, избиратели в Шерашово поддержали необычный флеш-моб, который проходит на многих участках Бурятии - один из избирателей пришёл на выборы в костюме Бабы Яги.

17 марта в Шерашово собираются провести Масленицу (0+).

Как сообщают в УИКе, даже если 16 марта проголосуют все избиратели, УИК продолжит работу 17 марта и будет работать до 20:00.
выборы

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