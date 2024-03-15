Родителям на севере Бурятии полицейский почитал лекцию

Общество, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

На собрании было более 80 родителей



Инспектор по делам несовершеннолетних Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте Александр Тихомиров в гимназии № 5 города Северобайкальска прочитал лекцию на родительском собрании.



Мероприятие посетили более 80 родителей. Правоохранитель поговорил с ними о причинах и последствиях экстремистских проявлений в обществе. Также участники встречи обсудили актуальную тему последствий потребления алкоголя, табака и курительных смесей.



В финале собрания страж магистралей напомнил родителям о правилах законопослушного поведения на объектах воздушного и железнодорожного транспорта и мерах личной безопасности, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

