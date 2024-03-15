15 марта

14 марта

Популярное

Родителям на севере Бурятии полицейский почитал лекцию

Родителям на севере Бурятии полицейский почитал лекцию
Общество,  Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
На собрании было более 80 родителей

Инспектор по делам несовершеннолетних Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте Александр Тихомиров в гимназии № 5 города Северобайкальска прочитал лекцию на родительском собрании.

Мероприятие посетили более 80 родителей. Правоохранитель поговорил с ними о причинах и последствиях экстремистских проявлений в обществе. Также участники встречи обсудили актуальную тему последствий потребления алкоголя, табака и курительных смесей.

В финале собрания страж магистралей напомнил родителям о правилах законопослушного поведения на объектах воздушного и железнодорожного транспорта и мерах личной безопасности, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На избирательных участках в Бурятии устраивали этнофлешмоб
На избирательных участках в Бурятии устраивали этнофлешмоб
Общество, 15.03.2024
Избиратели в разных районах приходят на выборы в национальных костюмах
У беспечного читинца угнали «Тойоту»
У беспечного читинца угнали «Тойоту»
Общество, 15.03.2024
Мужчина оставил в машине ключи и настежь раскрыл ворота 
В Улан-Удэ прошёл этап конкурса «Калина красная»
В Улан-Удэ прошёл этап конкурса «Калина красная»
Общество, 15.03.2024
Выступили осуждённые из кружка «Самоцветы»
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37
Общество, 15.03.2024
Расписание изменится на один день 
Ещё один Чебурашка проголосовал на выборах в Бурятии
Ещё один Чебурашка проголосовал на выборах в Бурятии
Общество, 15.03.2024
На этот раз он отметился в Улан-Удэ 
В Бурятии живущему в землянке отшельнику оформили инвалидность
В Бурятии живущему в землянке отшельнику оформили инвалидность
Общество, 15.03.2024
Произошло это благодаря неравнодушным людям
Жительница Улан-Удэ отмечает 95-летие
Жительница Улан-Удэ отмечает 95-летие
Общество, 15.03.2024
У Любовь Аркадьевны Жалсараевой трое детей, пять внуков и шесть правнуков 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^