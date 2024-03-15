Животное сидело там почти два дня
Житель села Хомутово Иркутского района позвонил в контакт-центр электросетевой компании и сообщил, что на опоре застрял кот. Очевидец рассказал, что животное сидит там уже почти два дня.
- На место была оперативно направлена бригада Грановского сетевого участка Оёкского РЭС. С помощью других «кошек» - так называется специальное приспособление - электромонтёр Александр забрался на опору и посадил животное себе на плечи. После чего уже вместе они начали спускаться вниз. Кот, почувствовав, что земля близко, спрыгнул с плеча спасителя и отправился по своим кошачьим делам, - сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании
Как правило, кошки неосознанно залезают на высокие столбы, чтобы спрятаться от агрессивных собак.
В Иркутской области электромонтёр снял застрявшего на столбе кота
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