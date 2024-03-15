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Прокурор Бурятии Михаил Филичев в рамках мобильной приёмной проведёт личный приём граждан в прокуратуре Прибайкальского района.
Прием состоится 19 марта в 09:00 по адресу: село Турунтаево, ул. Спортивная, 5А.
Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру района лично, либо по телефонам 8 (30144) 52-2-21, 8 (30144) 51-4-06.
Прокурор Бурятии проведёт приём жителей Прибайкальского района
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