15 марта

14 марта

Популярное

Жительница Бурятии отметила 100-летний юбилей

Жительница Бурятии отметила 100-летний юбилей
Общество,  Фото:предоставлено минсоцзащиты Бурятии
Сейчас Очирма Бадмаевна живёт в доме-интернате для престарелых

«Жизнь прожить - не поле перейти», - говорит жительница Курумканского района Бурятии Очирма Бадмаевна Кушеева (Базарова), которая сегодня отмечает свой 100-летний юбилей.

Её вековая история жизни полна воспоминаний, поделились в минсоцзащиты республики.

Родилась Очирма Бадмаевна в маленькой деревне Хилгана Баргузинского района, была младшей из шестерых детей. Выросла в семье, где ценились традиции, трудолюбие и уважение к старшим.

Трудовой путь Очирма Бадмаевна начала в родном колхозе имени Сталина на полевых работах. Во время Великой Отечественной войны работала оператором отделения Госбанка в Курумкане.

После войны переехала в Улан-Удэ, где трудилась счетоводом в Буркоопсоюзе. Была советником финансового банка 2-го ранга.

Ветеран труда, труженица тыла, прошла через множество трудностей и испытаний, но никогда не теряла надежду и веру в лучшее. Благодаря упорному труду Очирма Бадмаевна признана Ударником коммунистического труда.

Семейная жизнь с Бимбой Гатаповичем Кушеевым, с которым прожила в законном браке с 1950 года, была полна взаимопонимания, любви и поддержки. К сожалению, их дочь рано ушла из жизни.

Сегодня Очирма Бадмаевна живёт в Курумканском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

- С днём рождения, Очирма Бадмаевна! От всего сердца поздравляем вас с юбилеем и желаем здоровья, много счастливых и радостных дней! - поздравил директор дома-интерната Валерий Очиров. - Пусть вас окружают только добрые люди, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы вам было комфортно и спокойно!
юбилей долгожитель

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии отметила 100-летний юбилей
Жительница Бурятии отметила 100-летний юбилей
Общество, 15.03.2024
Сейчас Очирма Бадмаевна живёт в доме-интернате для престарелых
В Бурятии свои голоса на выборах отдали митрополит и глава буддистов
В Бурятии свои голоса на выборах отдали митрополит и глава буддистов
Общество, 15.03.2024
Митрополит Иосиф назвал Россию «единственным оплотом здравого смысла»
В Бурятии начнут пересадку трупных почек
В Бурятии начнут пересадку трупных почек
Общество, 15.03.2024
В пересадке сейчас нуждаются 24 пациента
На выборах в Бурятии проголосовал тарбаган
На выборах в Бурятии проголосовал тарбаган
Общество, 15.03.2024
Избиратели вовсю проявляют креатив
В Бурятии на выборах президента проголосовали кабан и медведь
В Бурятии на выборах президента проголосовали кабан и медведь
Общество, 15.03.2024
Инициативные жители решили поднять настроение землякам
В Бурятии работникам школ задерживали зарплату
В Бурятии работникам школ задерживали зарплату
Общество, 15.03.2024
Трудовые права работников восстановила прокуратура
В Бурятии офицер Росгвардии рассказал о поступлении в ведомственные институты
В Бурятии офицер Росгвардии рассказал о поступлении в ведомственные институты
Общество, 15.03.2024
Алексей Юнг призвал сделать правильный выбор профессии
В Бурятии проверят на сохранность свыше 500 геодезических пунктов
В Бурятии проверят на сохранность свыше 500 геодезических пунктов
Общество, 15.03.2024
Все они находятся под охраной государства
В Бурятии жители приехали голосовать на лошадях
В Бурятии жители приехали голосовать на лошадях
Общество, 15.03.2024
Всадники надели национальные костюмы
В Бурятии на выборах разыграли паяную лампу
В Бурятии на выборах разыграли паяную лампу
Общество, 15.03.2024
На участках проводится викторина 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^