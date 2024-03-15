Сейчас Очирма Бадмаевна живёт в доме-интернате для престарелых
«Жизнь прожить - не поле перейти», - говорит жительница Курумканского района Бурятии Очирма Бадмаевна Кушеева (Базарова), которая сегодня отмечает свой 100-летний юбилей.
Её вековая история жизни полна воспоминаний, поделились в минсоцзащиты республики.
Родилась Очирма Бадмаевна в маленькой деревне Хилгана Баргузинского района, была младшей из шестерых детей. Выросла в семье, где ценились традиции, трудолюбие и уважение к старшим.
Трудовой путь Очирма Бадмаевна начала в родном колхозе имени Сталина на полевых работах. Во время Великой Отечественной войны работала оператором отделения Госбанка в Курумкане.
После войны переехала в Улан-Удэ, где трудилась счетоводом в Буркоопсоюзе. Была советником финансового банка 2-го ранга.
Ветеран труда, труженица тыла, прошла через множество трудностей и испытаний, но никогда не теряла надежду и веру в лучшее. Благодаря упорному труду Очирма Бадмаевна признана Ударником коммунистического труда.
Семейная жизнь с Бимбой Гатаповичем Кушеевым, с которым прожила в законном браке с 1950 года, была полна взаимопонимания, любви и поддержки. К сожалению, их дочь рано ушла из жизни.
Сегодня Очирма Бадмаевна живёт в Курумканском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
- С днём рождения, Очирма Бадмаевна! От всего сердца поздравляем вас с юбилеем и желаем здоровья, много счастливых и радостных дней! - поздравил директор дома-интерната Валерий Очиров. - Пусть вас окружают только добрые люди, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы вам было комфортно и спокойно!
Жительница Бурятии отметила 100-летний юбилей
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