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В Бурятии проверят на сохранность свыше 500 геодезических пунктов

В Бурятии проверят на сохранность свыше 500 геодезических пунктов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Все они находятся под охраной государства

В 2024 году в Бурятии обследуют 514 пунктов государственных геодезических сетей, сообщили в управлении Росреестра.

Большинство геодезических пунктов заложены в первой половине прошлого века. С каждым годом их количество уменьшается, так как многие из них повреждают или уничтожают во время строительства и ремонта зданий, автомобильных дорог и пр. Особенно это относится к пунктам, расположенным в труднодоступных местах – а это 60% от общего количества.

- Всего на территории Бурятии расположено свыше 11 тысяч геодезических пункта, из которых 1318 пунктов обследовано. На 9924 пунктов установлены и внесены в единый государственный реестр недвижимости охранные зоны. Все пункты относятся к федеральной собственности, находятся под охраной государства, являются основой выполнения геодезических и картографических работ и используются для решения различных задач в экономике, науке и обороне, − пояснила заместитель руководителя управления Росреестра Саяна Галданова.

Проверить наличие охранных зон геодезических пунктов на земельном участке его владелец или арендатор может с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости, или воспользовавшись электронным сервисом «Публичная кадастровая карта».

Справка:

За уничтожение, повреждение или снос пунктов геодезических сетей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

В случае выявления лиц, допустивших уничтожение геодезического пункта, управление Росреестра вправе обратиться в суд с исковым заявлением, чтобы обязать ответчика восстановить геодезический пункт.

геодезический пункт

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