Радислав Гандапас: «Я буду переезжать в Бурятию как налоговый резидент»









На бизнес-форуме «Мой бизнес. Бурятия. Новая высота»прошедшем 12 марта в Улан-Удэ, выступил титулованный бизнес-тренер России Радислав Гандапас. В своём выступлении он отметил преимущества ведения бизнеса в Бурятии благодаря существующим налоговым льготам. Бизнес-форум посетили более четырёх тысяч предпринимателей, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.- Сегодня окончательно принято решение с командой. Я не знаю, в курсе или нет, в Бурятии приняты уникальные возможности налогообложения - 1% от товарооборота и 5% от разницы «доход-расход». Я подумал: А почему нет? Можно я стану немного бурятом? Закон этого не запрещает. Я буду переезжать сюда как налоговый резидент. Законный способ, с налогами не «химичим». Все только выигрывают, - отметил Радислав Гандапас.С 1 января 2024 года в Бурятии минимальные налоговые ставки по УСН в размере 1% при применении объекта налогообложения «доходы» и 5% - «доходы-расходы» на 5 налоговых периодов предусмотрены для следующих категорий:- для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Республики Бурятия в связи с переменой ими места нахождения и места жительства;- для организаций и индивидуальных предпринимателей, сменивших по состоянию на 1 октября 2021 года место нахождения и место жительства с Республики Бурятия на другой субъект Российской Федерации и принявших решение вновь зарегистрироваться на территории Республики Бурятия.- Ежедневно нам поступают вопросы по принятому нами закону о налоговых льготах. Ставки, действительно, минимальные, поэтому предприниматели сразу понимают, что это отличная возможность совершенно легально платить меньше налогов. А освободившиеся средства направить на развитие бизнеса. Все больше предпринимателей из других регионов России интересуются, меняют «прописку бизнеса» на наш регион. И даже таким крупным предпринимателям, как Радислав Гандапас, эта льгота интересна, - отметила зампред правительства Бурятии- министр экономики Екатерина Кочетова.