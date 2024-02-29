Фирма не выполнила госконтракт
В Бурятии суд постановил взыскать ущерб с организации, отказавшейся от исполнения госконтракта на поставку средств технической реабилитации.
Ранее региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования заключило государственный контракт с ООО «Группа компаний «Интра» на изготовление четырёх протезно-ортопедических изделий для двух граждан.
- В связи с неисполнением коммерческой организацией условий контракта заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта. В целях обеспечения инвалидов протезами отделение фонда повторно заключило «замещающую сделку» на их изготовление с другим исполнителем. Разница между первым и вновь заключённым контрактом составила более 99 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В целях возмещения ущерба, причинённого федеральному бюджету ООО «Группа компаний «Интра», не исполнившего госконтракт, прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании с юридического лица 99 тысяч рублей.
Арбитражный суд Бурятии иск прокуратуры республики удовлетворил. Отмечается, что решение суда в законную силу пока не вступило.
В Бурятии взыскали ущерб с поставщика протезов
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