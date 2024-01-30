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В Бурятии переназначат бизнес-омбудсмена

В Бурятии переназначат бизнес-омбудсмена
Бизнес, 
Отстаивать интересы предпринимателей продолжит Чингис Матхеев

На ближайшей сессии Народного Хурала 29 февраля депутаты переназначат уполномоченного по правам предпринимателей в Бурятии. На эту должность вновь предложили Чингиса Матхеева, который защищал интересы местных бизнесменов с февраля 2019 года. Ранее он занимался тем же самым на общественных началах. 

Его кандидатуру на рассмотрение республиканского парламента внёс глава Бурятии Алексей Цыденов. Народным избранникам предстоит дать согласие на назначение Матхеева. Всё решится в ходе тайного голосования. Такой порядок прописан в статье 5 республиканского закона № 520 («Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Бурятии») от 7 мая 2014 года. Докладчиком по вопросу выступит руководитель администрации главы РБ Алдар Гулгенов.

Первый в Бурятии «полноценный» уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Дашиев покинул свой пост осенью 2017-го, причём сделал это по собственному желанию. Вопрос о досрочном прекращении полномочий бизнес-омбудсмена рассматривался на сессии НХ предыдущего созыва. Сам он отметил: сейчас в органах исполнительной власти происходит множество изменений, туда приходят люди со свежим взглядом.

- Особенно это заметно в экономическом блоке. Думаю, институт защиты прав предпринимателей, который мне пришлось волею судьбы создавать и формировать, тоже наполнится каким-то новым содержанием, – подчеркнул Дашиев.

Замену ему так и не нашли. Поэтому функции уполномоченного по правам предпринимателей временно возложили на уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлию Жамбалову.

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