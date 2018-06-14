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В Бурятии назначен бизнес-омбудсмен на общественных началах

В Бурятии назначен бизнес-омбудсмен на общественных началах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Его назначил Борис Титов

Чингис Матхеев назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Бурятии на общественных началах. Соответствующий приказ подписал уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Ходатайство о назначении кандидата отправил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба Бориса Титова.

Общественный уполномоченный в республике назначен с 1 июня.

С ноября 2017 года Чингис Матхеев координирует работу аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Бурятии, является директором ООО «Центр Стратегических Коммуникаций». Также Матхеев занимает должность заместителя руководителя Бурятского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2017 года пост бизнес-омбудсмена по собственному желанию досрочно покинул бывший главный судебный пристав Бурятии Анатолий Дашиев. Дашиев был первым бизнес-омбудсменом Бурятии: он занял пост осенью 2014 года, когда данный институт только был создан. С тех пор место до сих пор вакантно. С мая обязанности бизнес-омбудсмена совмещала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

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