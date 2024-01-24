Аэропорт «Байкал» показал, как выглядит новый склад временного хранения

Склад временного хранения таможенных товаров (СВХ) очень своевременно появился в международном аэропорту «Байкал», написал 24 января в соцсетях гендиректор воздушной гавани Улан-Удэ Дмитрий Гармаев. Он опубликовал фотографию склада с внутренней камеры наблюдения.

«В 2023 году мы сделали не только здание с оборудованием, но и соединили его с перроном асфальтированной дорогой, - отметил Гарамев. - Прямо сейчас склад функционирует и даёт нам возможность оперативно в пределах аэропорта проводить таможенные операции».

Как сообщал «Байкал-Daily», свидетельство таможни на склад временного хранения в улан-удэнском аэропорту было выдано в конце 2023 года. Это второй по счёту в Бурятии СВХ открытого типа. И теперь любая организация может разместить таможенный товар в аэропорту. Из свидетельства следует, что объём склада почти 188 кубических метров.

Склад временного хранения - это специально выделенное и обустроенное помещение, где осуществляется временное хранение товаров, перемещаемых через границу.