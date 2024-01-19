Предприниматель незаконно торговал вещами с логотипом известного бренда
Индивидуальный предприниматель из Читы стал фигурантом уголовного дела по факту незаконного использования чужого товарного знака.
Проверку ввозимого товара провела Читинская транспортная прокуратура.
- Установлено, что в торговом павильоне осуществлялась реализация товаров, в том числе одежды и обуви, маркированных товарным знаком известного торгового бренда. Документы, подтверждающие право использования товарного знака, у продавца отсутствовали. Из незаконного оборота изъято 28 единиц товаров стоимостью более 450 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
За совершение такое преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В Чите возбудили уголовное дело на бизнесмена из-за контрафактной одежды и обуви
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Предприниматель незаконно торговал вещами с логотипом известного бренда
Вопрос решался через прокуратуру
Застройщик не сдал дом вовремя
Специалисты назвали основные типичные нарушения
Бизнес, 18.01.2024
Ответственного сотрудника оштрафовали на 20 тысяч
Бизнес, 16.01.2024
Оператор связи не заблокировал звонок с подменного номера
Бизнес, 16.01.2024
Фигурантом дела стал руководитель предприятия ЖКХ
Чаще всего с их помощью ищут менеджеров и айтишников
Фото Алексея Цыденова в рамке обойдётся почти в две тысячи рублей
Он облегчит работу с грузам
Бизнес, 12.01.2024
Возбуждено уголовное дело
Бизнес, 10.01.2024
Выписан штраф в 20 тысяч
Бизнес, 10.01.2024
Срок сорвали, а работы велись в непогоду
Бизнес, 09.01.2024
Строительная фирма должна была расплатиться ещё весной 2022 года
Бизнес, 09.01.2024
Он обратился в прокуратуру