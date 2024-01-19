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В Чите возбудили уголовное дело на бизнесмена из-за контрафактной одежды и обуви

В Чите возбудили уголовное дело на бизнесмена из-за контрафактной одежды и обуви
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Предприниматель незаконно торговал вещами с логотипом известного бренда

Индивидуальный предприниматель из Читы стал фигурантом уголовного дела по факту незаконного использования чужого товарного знака.

Проверку ввозимого товара провела Читинская транспортная прокуратура.

- Установлено, что в торговом павильоне осуществлялась реализация товаров, в том числе одежды и обуви, маркированных товарным знаком известного торгового бренда. Документы, подтверждающие право использования товарного знака, у продавца отсутствовали. Из незаконного оборота изъято 28 единиц товаров стоимостью более 450 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

За совершение такое преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 
контрафактная продукция

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