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В Бурятии на 50% уменьшилось число жалоб на арбитражных управляющих

В Бурятии на 50% уменьшилось число жалоб на арбитражных управляющих
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты назвали основные типичные нарушения

В 2023 году в Бурятии было подано 64 жалобы на арбитражных управляющих. Это на 46 % меньше, чем в 2022 году, сообщили в республиканском управлении Росреестра.

Всего составлено 48 протоколов об административных правонарушениях.

- Следует отметить, что по результатам рассмотрения 17 жалоб вынесено девять определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и восемь постановлений о прекращении дела об административном правонарушении. Случаи поступления в управление анонимных жалоб на арбитражных управляющих, отсутствуют, - уточнили в ведомстве.

Типичными нарушениями арбитражных управляющих являются несвоевременное размещение сведений по делу о банкротстве в ЕФРСБ, газете «Коммерсантъ», несоблюдение требований, связанных с организацией и проведением торгов по продаже имущества должника и распределением денежных средств от продажи, непроведение анализа финансового состояния гражданина, невыявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.

По результатам рассмотрения заявлений управления Росреестра о привлечении к административной ответственности арбитражных управляющих суд вынес три решения о предупреждении, два решения о дисквалификации арбитражного управляющего на срок до шести месяцев, одно решение о наложении штрафа в размере 25 тысяч рублей. В остальных случаях арбитражным управляющим объявлено устное замечание.

- Целесообразно обращаться в управление, если арбитражный управляющий нарушил требования законодательства о банкротстве. Только в этом случае мы полномочны принять меры реагирования. При этом привлечение арбитражного управляющего к административной ответственности само по себе не восстановит нарушенные права обратившегося с жалобой. За восстановлением прав необходимо обращаться в судебные органы. Кроме этого, жалобу можно направить в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, которая контролирует профессиональную деятельность своих членов, - отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Сарра Хайруллина.  
Росреестр арбитражный управляющий

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