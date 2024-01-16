Оператор связи не заблокировал звонок с подменного номера
Штрафы в 1,2 млн рублей назначил суд в Улан-Удэ оператору связи, который не прервал звонок мошенников. Оператора связи оштрафовали за то, что он пропустил звонок с подменного номера лжеполицейского.
Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии, не раскрывая название оштрафованной компании.
Установлено, что в ноябре 2022 года жительнице Улан-Удэ позвонил мошенник. Он представился сотрудником полиции и заявил, что на имя женщины пытаются оформить кредитный договор. «Поэтому необходимо снять сбережения и перевести на мой банковский счёт для выяснения обстоятельств, связанных с раскрытием ваших персональных данных», - заявил звонивший.
Женщина поняла, что её обманывают и прекратила разговор. Она также подала заявление в полицию, где возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.
- В ходе прокурорской проверки выявлено, что телефонные звонки абоненту поступали с использованием подменных номеров. В нарушение законодательства оператор связи не принял меры по блокировке вызовов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В отношении оператора связи возбудили два дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области связи».
За оба правонарушения оператору связи в итоге назначили штрафы в размере 600 тысяч рублей каждый.
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для операторов связи за пропуск подменных номеров ещё в декабре 2021 года. Максимальный штраф для юрлиц составляет 1 млн рублей. До этого были приняты поправки к закону «О связи», обязавшие операторов блокировать вызовы и смс с подменных номеров из-за рубежа. Для этого компании обязали подключиться к системе Роскомнадзора по контролю блокировки звонков с подменных номеров.
В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 1,2 млн за звонок мошенников
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