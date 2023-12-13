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В Бурятии организации штрафуют за нарушения при перечислении алиментов

В Бурятии организации штрафуют за нарушения при перечислении алиментов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в УФССП по республике

В Бурятии служба судебных приставов привлекла к административной ответственности 11 республиканских организаций. Нарушения выявили в ходе проверок бухгалтерий компаний, где трудоустроены или были трудоустроены граждане, обязанные выплачивать алименты.

- С начала 2023 года судебными приставами было проведено 3 958 проверок бухгалтерий на предмет правильности удержаний и своевременности перечисления алиментов. Должностные лица организаций, в которых были выявлены нарушения, были привлечены к ответственности с назначением наказания в виде выплаты соответствующего штрафа, - сообщил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Одна из проверок была проведена по итогам личного приема главного судебного пристава республики. Жительница Улан-Удэ пожаловалась, что до неё не доходят алиментные платежи, хотя в компании, где работает бывший супруг, уверяли, что средства удержаны и направлены взыскательнице. Как выяснил судебный пристав, перечисления действительно были, однако фамилия женщина указывалась неверно.

Среди частых нарушений:

- неперечисление денежных средств по алиментам, в то время как её работник исправно получает заработную плату,
- судебному приставу-исполнителю не направляются в трёхдневный срок исполнительные документы уволенных сотрудников, которые должны быть переданы по новому месту работу,
- удержание денежных средств осуществляется с нарушениями, допускаются ошибки в реквизитах и данных взыскателей.

По итогам проверок организации, привлеченные к административной ответственности, были оштрафованы на общую сумму 177 тысяч рублей.

В случае неуплаты штрафа в установленный срок правонарушителям грозят санкции статьи 20.25 КаАП РФ в виде удвоения суммы штрафа, административного ареста и обязательных работ.


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