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В столице Бурятии появится горнолыжный комплекс с несколькими трассами

В столице Бурятии появится горнолыжный комплекс с несколькими трассами
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Планируется, что он заработает уже этой зимой

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ возводят горнолыжный комплекс «Нургуш». В переводе с башкирского это «сияющая птица». Так же называется одна из значимых вершин Уральских гор в Челябинской области, откуда родом семья владельца комплекса.

Частный инвестор строит «Нургуш» на собственные средства при поддержке фонда развития Улан-Удэ. Работы разбили на два этапа. Они завершатся в 2025 году, но сам комплекс должен заработать этой зимой. Готовы уже три трассы – экстрим-парка, основная и учебная и две для безопорных подъёмников.

- Обустроены площадки для накопления снега, для сервисного центра и под автостоянку. Приобретены ратрак – снегоуплотнительная машина и основной безопорный канатный подъёмник. Второй – учебный – ещё на стадии проектирования, – рассказал генеральный директор фонда Евгений Бартанов.

К концу года благоустроят всю территорию – сделают освещение, разберутся с водоснабжением и оборудуют места для мусора. До комплекса уже обустроили дорогу.

Первый этап включает строительство экстрим-парка «Слава», трассы средней и малой сложности «Пионер» длиной 370 метров и перепадом высот в 70 метров, учебной трассы «Школа» (100 и 15 метров) и установку подъёмников для них. На территории ««Нургуша» будет сервисный центр (касса, прокат, камеры хранения, сушилка, туалеты, гараж для ратрака), пункты питания, дополнительный прокат, сервис, автостоянка и накопитель снега (в будущем – территория выката с двух трасс и водоёмов-накопителей).

Второй этап, который займёт два года (2024-ый и 2025-ый), предполагает обустройство тюбинговой трассы «Ватага», трассы высокой сложности «Победа» длиной 900 в метров и перепадом высот 220 метров, средней сложности «Кино» (650 и 180), установку внесезонного подъёмника с кабинами, системы оснежения склонов и работы по благоустройству (электроснабжение, дорога, общепит и санитарные объекты).
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