В Улан-Удэ внимание антимонопольщиков привлекла полуголая Ева

Бурятское УФАС России вынесет решение по рекламному баннеру рестобара, который украшает торговый комплекс «Столичный» в центре Улан-Удэ. Судя по всему, на баннере изображена Ева по библейским мотивам. Её обнажённое тело обвивает, вероятно, Змей-искуситель. Отметим, название самого заведения в переводе на русский означает «Искушение вкусом».
Антимонопольная служба запустила на своём голосование о том, является ли использованный в рекламе образ непристойный.
На сегодня большинство проголосовавших считает рекламу непристойной – так высказали 52%.
На сегодня большинство проголосовавших считает рекламу непристойной – так высказали 52%.
- В соответствии с частью 6 статьи 5 федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, - напоминают в Бурятском УФАС.
Опрос проводится до 31 мая. После этого комиссия УФАС определит, стоит ли признавать рекламу ненадлежащей (что может стать поводом для начала административного преследования заказчика). Или же баннер будет признан соответствующим закону, и санкций за Еву не последует.
Как сообщал «Байкал-Daily», провокационная реклама не раз становилась в Бурятии поводов для разбирательств в антимонопольном органе. Осенью 2021 года было признано непристойным название фирмы по доставке роллов. На японском языке оно звучит невинно – «День недели – суббота», но на русском – весьма провоцирующе.
Весной 2020 года Бурятское УФАС устроило проверку обращений граждан по поводу рекламы гигиенических средств. На большом баннере была изображена девушка в юбке из ткани. Когда начинался ветер, он поднимал юбку, обнажая то, что спрятано под ней. Впрочем, большинство людей, принявших участие в опросе на сайте УФАС, не сочли эту рекламу непристойной.
В 2017 году УФАС признало ненадлежащей рекламу доставки еды с фразой «Закажи на дом японку и узбечку».
В 2015 году проводилось разбирательство по поводу рекламы спектакля Русского драмтеатра «Анатэма» (16+): из-за того, что на афише была изображена девушка, лежащая в ванной, полной красной жидкости.
Как сообщал «Байкал-Daily», провокационная реклама не раз становилась в Бурятии поводов для разбирательств в антимонопольном органе. Осенью 2021 года было признано непристойным название фирмы по доставке роллов. На японском языке оно звучит невинно – «День недели – суббота», но на русском – весьма провоцирующе.
Весной 2020 года Бурятское УФАС устроило проверку обращений граждан по поводу рекламы гигиенических средств. На большом баннере была изображена девушка в юбке из ткани. Когда начинался ветер, он поднимал юбку, обнажая то, что спрятано под ней. Впрочем, большинство людей, принявших участие в опросе на сайте УФАС, не сочли эту рекламу непристойной.
В 2017 году УФАС признало ненадлежащей рекламу доставки еды с фразой «Закажи на дом японку и узбечку».
В 2015 году проводилось разбирательство по поводу рекламы спектакля Русского драмтеатра «Анатэма» (16+): из-за того, что на афише была изображена девушка, лежащая в ванной, полной красной жидкости.