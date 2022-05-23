В Улан-Удэ внимание антимонопольщиков привлекла полуголая Ева

Антимонопольная служба запустила на своём голосование о том, является ли использованный в рекламе образ непристойный.



На сегодня большинство проголосовавших считает рекламу непристойной – так высказали 52%.



- В соответствии с частью 6 статьи 5 федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, - напоминают в Бурятском УФАС.





Бурятское УФАС России вынесет решение по рекламному баннеру рестобара, который украшает торговый комплекс «Столичный» в центре Улан-Удэ. Судя по всему, на баннере изображена Ева по библейским мотивам. Её обнажённое тело обвивает, вероятно, Змей-искуситель. Отметим, название самого заведения в переводе на русский означает «Искушение вкусом».