В Бурятии название доставки суши признали непристойной

Рекламу доставки суши и роллов признала ненадлежащей комиссия УФАС



Бурятское УФАС рассмотрело дело по рекламе доставки суши и роллов, размещённой в марте на республиканском телеканале.



Речь идёт о федеральном сервисе по доставке блюд японской кухни в России с головным офисом в Красноярске, филиал которого работает и в Улан-Удэ. На японском языке название фирмы совершенно невинно – «День недели – суббота», однако на русском звучит весьма провокационно.



- Рекламный баннер этой фирмы демонстрировался в новостной программе. Кроме того, телеведущей был озвучен текст «Сеть доставок суши и роллов *** дарит приз самому залайканному комментарию прошлого выпуска, пишите нам в директ и получайте свой подарок», - пояснили в Бурятском УФАС.



Некоторые телезрители сочли, что речь идёт о непристойном слове и потому подали жалобу в УФАС. Ведь закон о рекламе запрещает использовать в рекламе бранные слова, непристойные и оскорбительные выражения.



Для оценки спорной рекламы УФАС привлекло к делу экспертов. Ими выступили Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный совет» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».



Эксперты заключили, что название сети доставки суши в рекламе, действительно, может восприниматься «как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике и образованного от матерного корня».



Университет также предоставил результаты социологического исследования - онлайн-опроса. Например, более половины респондентов согласились, что название содержит непристойные, оскорбительные выражения и относится к бранным словам, а 70% опрошенных отметили, что им неизвестен его перевод.



В итоге комиссия УФАС признала рекламу доставки суши и роллов ненадлежащей.



- Слово *** обозначающее на японском языке «День недели – суббота», ввиду отсутствия у большинства граждан России специальных познаний в японском языке, может восприниматься как ненормативная лексика. Таким образом, в рекламе нарушены и требования российского законодательства о государственном языке, допускающего использование в рекламе иностранных слов и выражений только при наличии перевода, - сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.



Административное производство по факту нарушения общих требований к рекламе будет возбуждено в отношении рекламодателя – предпринимателя, использующего товарный знак и коммерческое наименование в Улан-Удэ.





