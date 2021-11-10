 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 ноября

09 ноября

Популярное

В Бурятии название доставки суши признали непристойной

В Бурятии название доставки суши признали непристойной
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Рекламу доставки суши и роллов признала ненадлежащей комиссия УФАС

Бурятское УФАС рассмотрело дело по рекламе доставки суши и роллов, размещённой в марте на республиканском телеканале.

Речь идёт о федеральном сервисе по доставке блюд японской кухни в России с головным офисом в Красноярске, филиал которого работает и в Улан-Удэ. На японском языке название фирмы совершенно невинно – «День недели – суббота», однако на русском звучит весьма провокационно.

- Рекламный баннер этой фирмы демонстрировался в новостной программе. Кроме того, телеведущей был озвучен текст «Сеть доставок суши и роллов *** дарит приз самому залайканному комментарию прошлого выпуска, пишите нам в директ и получайте свой подарок», - пояснили в Бурятском УФАС.

Некоторые телезрители сочли, что речь идёт о непристойном слове и потому подали жалобу в УФАС. Ведь закон о рекламе запрещает использовать в рекламе бранные слова, непристойные и оскорбительные выражения.

Для оценки спорной рекламы УФАС привлекло к делу экспертов. Ими выступили Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный совет» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Эксперты заключили, что название сети доставки суши в рекламе, действительно, может восприниматься «как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике и образованного от матерного корня».

Университет также предоставил результаты социологического исследования - онлайн-опроса. Например, более половины респондентов согласились, что название содержит непристойные, оскорбительные выражения и относится к бранным словам, а 70% опрошенных отметили, что им неизвестен его перевод.

В итоге комиссия УФАС признала рекламу доставки суши и роллов ненадлежащей.

- Слово *** обозначающее на японском языке «День недели – суббота», ввиду отсутствия у большинства граждан России специальных познаний в японском языке, может восприниматься как ненормативная лексика. Таким образом, в рекламе нарушены и требования российского законодательства о государственном языке, допускающего использование в рекламе иностранных слов и выражений только при наличии перевода, - сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Административное производство по факту нарушения общих требований к рекламе будет возбуждено в отношении рекламодателя – предпринимателя, использующего товарный знак и коммерческое наименование в Улан-Удэ.


реклама УФАС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

5 мифов о кредитных картах
5 мифов о кредитных картах
Бизнес, 10.11.2021
Вокруг кредиток вертится много заблуждений. Высокие процентные ставки, скрытые комиссии, зависимость — вот что пугает людей, которые слышат про кредитные карты. Развеиваем самые распространённые мифы на примере Кредитной СберКарты
В Бурятии оштрафовали руководителя добывающей компания
В Бурятии оштрафовали руководителя добывающей компания
Бизнес, 10.11.2021
Предприятие допустило ошибки в расчёте платы за негативное воздействие на окружающую среду
«Сбер в эфире» расскажет о юбилее Сбербанка
«Сбер в эфире» расскажет о юбилее Сбербанка
Бизнес, 09.11.2021
Также студенты узнают об истории сберегательного дела, о реальных историях карьеры в банке
Банк незаконно списал деньги у иркутянки
Банк незаконно списал деньги у иркутянки
Бизнес, 09.11.2021
Женщина обратилась в прокуратуру
В Улан-Удэ обувной магазин не проверял QR-коды
В Улан-Удэ обувной магазин не проверял QR-коды
Бизнес, 09.11.2021
За день мобильные группы выявили более 30 различных нарушений
«СберСтрахование жизни» дарит бонусы за выбор накопительного страхования жизни
«СберСтрахование жизни» дарит бонусы за выбор накопительного страхования жизни
Бизнес, 09.11.2021
Акция проводится в честь 180-летнего юбилея СберБанка
В Бурятии бизнесмены просят отменить QR-коды
В Бурятии бизнесмены просят отменить QR-коды
Бизнес, 09.11.2021
Поднявшие вопрос предприниматели хотят встретиться с главой республики  
В Улан-Удэ работникам стройфирмы задолжали несколько миллионов
В Улан-Удэ работникам стройфирмы задолжали несколько миллионов
Бизнес, 08.11.2021
Следователи ищут пострадавших, которые не получили свою зарплату
Праздник скидок до 60% на СберМегаМаркете по случаю дня рождения СберБанка
Праздник скидок до 60% на СберМегаМаркете по случаю дня рождения СберБанка
Бизнес, 08.11.2021
Более 15 000 товаров будут доступны со скидками до 60%
Сервис СберАвтоподписка празднует Зелёный день и разыгрывает 3 подписки на Skoda Karoq
Сервис СберАвтоподписка празднует Зелёный день и разыгрывает 3 подписки на Skoda Karoq
Бизнес, 08.11.2021
Помимо розыгрыша, автолюбителей ждёт выгодное предложение
В Чите запустят круглогодичную ярмарку
В Чите запустят круглогодичную ярмарку
Бизнес, 05.11.2021
Проект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2023 года
От масок до QR-кодов: В Бурятии выявляют ковидные нарушения
От масок до QR-кодов: В Бурятии выявляют ковидные нарушения
Бизнес, 04.11.2021
За сутки мобильные группы проверили соблюдение противоэпидемических требований на 822 объектах
СК проверит информацию о долгах по зарплате на котельной в Иркутской области
СК проверит информацию о долгах по зарплате на котельной в Иркутской области
Бизнес, 03.11.2021
По данным СМИ, зарплату люди не получают месяцами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^